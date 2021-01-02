Yılbaşında tedbirleri hiçe saydılar! Polis partiyi bastı “hepimiz akrabayız" dediler | Video
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İstanbul genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri yüzlerce ihbarı tek tek değerlendirdi. Kimisi asılsız kimisi gerçek olan ihbarlarda 95 ikamet kontrol edildi. 14 iş yeri ve 2 villada parti düzenlendiği ortaya çıktı.
İstanbul genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri yüzlerce ihbarı tek tek değerlendirdi. Kimisi asılsız kimisi gerçek olan ihbarlarda 95 ikamet kontrol edildi. 14 iş yeri ve 2 villada parti düzenlendiği ortaya çıktı. Partiyi basan polise içeridekilerin cevabı ise şaşırttı. Ceza yememek için 'hepimiz akrabayız' dedikleri öğrenildi. Toplamda 162 şahsa işlem yapıldı. 319 kişi gözaltına alındı ve 685 bin 527 lira para cezası kesildi. Baskın anları ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı.