Yıldırımın düştüğü ağaçlık alan alev alev yandı: 'Çat pat' diye sesler geldi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
01:29
00:15
Diyarbakır merkezli 6 ilde “Veri Avı Operasyonu” | Video 24.09.2022 | 10:36
00:44
04:12
03:54
01:02
İstanbul'da 80 bin adet sahte parfüm ele geçirildi | Video 24.09.2022 | 10:14
02:23
01:19
00:58
İzmir polisinden kaçak akaryakıt operasyonu | Video 24.09.2022 | 09:34
02:05
05:25
Şanlıurfa’da dronlu huzur uygulaması: 25 gözaltı | Video 24.09.2022 | 09:12
01:17
01:46
00:14
İlçe başkanının öldüğü kavgada: 1 tutuklu | Video 23.09.2022 | 17:02
01:20
Bavul bavul zehirle yakalandılar… | Video 23.09.2022 | 17:02
04:35
İzmir’de yatak fabrikasındaki yangın kontrol altında | Video 23.09.2022 | 15:16
01:20
İstanbul’da iki otomobilde 89 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 23.09.2022 | 15:16
00:28
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle ağaçlık alanda yangın çıktı.
"ÇAT PAT DİYE SESLER GELDİ"
Yangınla ilgili konuşan çevredeki bir vatandaş, "Evin önünde bekliyordum, bir anda çat pat diye ses geldi. Sonrasında zaten çatır çatır ortalık yanmaya başladı. Ama neyse ki birinin canı yanmadı" dedi.