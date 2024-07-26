Yıldırımın düştüğü otel bahçesindeki ağaç alev alev yandı! O anlar kamerada | Video
Antalya'da dün akşam aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Yolların göle döndüğü yağışta ise bir otelin bahçesine yıldırım düştü ve yangın çıktı. Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
YILDIRIM DÜŞME ANI KAMERADA
Bazı işyerleri yağışa eşlik eden şiddetli rüzgardan dolayı zarar gördü, vatandaşlar paniğe kapıldı. Bazı noktalarda da ağaçlar devrildi, park halindeki araçlar üzerlerine düşen ağaç ve eşyalardan dolayı zarar gördü. Bir otelin bahçesindeki ağaca düşen yıldırım ise yangına neden oldu. Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kentte yağış gece saatlerinde yerini parçalı bulutlu havaya bırakırken, bugün ise güneşli seyrediyor.
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