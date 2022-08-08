Yıldızeli'ne 235 adet çöp konteyneri alındı | Video

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Sivas’ta “Köylerde Hizmette Şimdi Sıra Temizlikte” Projesiyle Yıldızeli ilçesine 235 Adet Çöp Konteyneri Kazandırıldı.
"GEÇTİĞİMİZ YIL 30 BİN TON ÇÖP BERTARAF EDİLDİ"
Törende konuşan Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, 2021 yılı itibariyle kırsalda çevreye zarar veren 30 bin ton çöpün toplanarak bertaraf edildiğini ve İl genelinde 18 adet çöp kamyonu ve 7 bin 280 adet çöp konteyneri ile 668 adet köye hizmet verildiğini belirterek, "Yıldızeli ilçesinde projenin uygulanması noktasında 118 köy ve 10 mezrada çalışmalara başlanacak. Halkın sağlığını doğrudan etkileyen temizlik hizmetlerinin kalitesinin sürekli ve en üst seviyede tutulmasının amaçlanacak. İlçelerimizde çöp hizmetlerini bazı yerlerde kendi imkânlarımızla bazı ilçelerde ise ilçe belediyelerimizle protokol yaparak gerçekleştiriyoruz. Yıldızeli ilçesinde de Belediyemiz ile bu hizmeti sağlıyoruz. Sivas il genelinde çöp sorununu çözdük diyebiliyoruz. Bugün burada ilçemizin ihtiyacı olan konteynerleri dağıtmak için bir araya geldik. Yıldızeli ilçesinde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
"TEMİZ BİR ÇEVRE OLUŞTURMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"
İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, kırsalda vatandaşlarımızın taleplerini dinlemeye devam ettiklerini belirterek, "Bugün burada halkımıza güzel bir hizmeti kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sivas İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar il genelinde sürüyor. Amacımız kırsalda temiz bir çevre daha yaşanabilir bir ortam oluşturmak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.