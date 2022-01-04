Yılın ilk gününde yol kavgasına tutuşmuşlardı | Video

İstanbul Küçükçekmece'de yeni yılın ilk günü yol verme kavgası sonucu iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgadan sonra gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul küçükçekmece'de, 2022 yılının ilk cinayeti 'yol verme' kavgasında meydana geldi. İddiaya göre çıkan silahlı bıçaklı kavgada 30 yaşındaki Zafer Demircan hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken polis olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayı yara almadan atlatan Emine A. ise kendisine laf atılması nedeniyle kavganın çıktığını öne sürdü. Hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan Hüseyin Erdal'da hayatını kaybetti.Yılbaşında alkol alarak eğlenen yedi kişilik arkadaş grubu, eğlencenin ardından saat 05.30 sıralarında iki otomobile binerek evlerine dağılıyordu. Halkalı 1. Kızılay Sokak'ta ilerledikleri sırada içerisinde yine kendileri gibi alkollü yılbaşı eğlencesinden çıkan 4 kişinin bulunduğu otomobildeki kişilerle yol verme nedeniyle aralarında tartışma başladı. Araçların içerisinden karşılıklı olarak birbirlerine laf atan iki grup bir anda silahlı ve bıçaklı kavgaya tutuştu. Karşılıklı açılan ateşte Zafer Demircan (30) göğsüne, arkadaşı Hüseyin Erdal karnına aldığı kurşun darbesiyle ağır yaralandı. Karşı gruptan da İsmail Oğuz aldığı kurşun darbesiyle ağır yaralandı. Arkadaşı Batu Yüknü de bıçakla hafif şekilde yaralandı.Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yaralılar hemen hastaneye götürüldü. Zafer Demircan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Diğer yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, Zafer Demircan'ın olaya karışan 5 arkadaşını gözaltına aldı. Karşı gruptan da 3 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin de olay yerinden kaçtığı, bu kişinin de arandığı belirtildi. Polis, olay yerindeki iki otomobil içerisinde yaptığı aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ve 1 bıçak bularak el koydu. Tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Erdal'da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Zafer Demircan'ın arkadaşları polise, yol verme nedeniyle çıkan tartışma sırasında karşı taraftan kendilerine ateş açılmasıyla olayın başladığını iddia ederken, karşı taraftaki araç içerisinde olayı yara almadan atlatan Emine A., ise trafik ışıklarda bekledikleri sırada kendisine laf atıldığını, arkadaşlarının bu duruma öfkelenerek araçtan inmesiyle kavganın başladığını öne sürdü.Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Halil İ., Soner K., Adem S., Erhan E., İsmail O., Batu Y., Emin A. ve Emrah B. olayla ilgili sorgulandı. Şüpheliler işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.