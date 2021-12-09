Yılın ilk kar yağışıyla gelen trafik kazası cep telefonun kamerasına yansıdı | Video

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücünün orta refüje çarpması, başka bir sürücünün cep telefonuna yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aniden yağan kar yağışına hazırlıksız yakalanan bir sürücü, aracın kontrolünü kaybederek orta refüje çarptı. Aracın kaza anı ise arkadan gelen bir başka sürücünün cep telefonuna yansıdı.Yaşanan kaza araçta maddi hasara yol açarken, yetkililer oluşacak sis ve buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı.