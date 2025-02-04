Video Yaşam Yılkı atları doğada böyle görüntülendi | Video
Yılkı atları doğada böyle görüntülendi | Video

Yılkı atları doğada böyle görüntülendi | Video

04.02.2025 | 12:31

Doğada özgürlüğün simgesi yılkı atları, uzun yıllardır varlıklarını sürdürdükleri Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki kırsal alanlarda özellikle Sidan yaylasındaki yaşamlarıyla tabiata ayrı güzellik katıyor. Yılkı atlarının özgürce doğada koşması Ofroad sürücüleri tarafından videoya alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sındırgı ilçesi Kertil kırsal mahallesinde bulunan Sidan Yaylasında mera ve ağaçlık alanlarda yaşayan yılkı atları, gruplar halinde yaşamlarını sürdürüyor. Bölge halkı tarafından uzun yıllardır varlıkları bilinen atlar, son yıllarda doğa meraklılarının ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Doğal ortamında yaşayan yılkı atları offroad tutkunları tarafından görüntülendi. Atvlerle seyir halindeyken eşlik eden yılkı atları doğa turuna güzellik kattı.
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