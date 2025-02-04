Yılkı atları doğada böyle görüntülendi | Video
Doğada özgürlüğün simgesi yılkı atları, uzun yıllardır varlıklarını sürdürdükleri Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki kırsal alanlarda özellikle Sidan yaylasındaki yaşamlarıyla tabiata ayrı güzellik katıyor. Yılkı atlarının özgürce doğada koşması Ofroad sürücüleri tarafından videoya alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
Yılkı atları doğada böyle görüntülendi | Video 04.02.2025 | 12:31
00:42
01:30
03:06
Arnavutköy’de fidye ve gasp çetesi çökertildi | Video 04.02.2025 | 11:40
00:44
00:31
Soba külünün yangın çıkardığı yangın kamerada | Video 04.02.2025 | 11:15
02:57
Okul yolunda köpek saldırdı! Lise öğrencisi kolundan yaralandı | Video 04.02.2025 | 11:13
02:03
02:53
Mahallesi sakinlerinden CHP’li Zile Belediyesine acil çözüm çağrısı | Video 04.02.2025 | 10:58
02:27
01:10
İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 46 gözaltı | Video 04.02.2025 | 10:40
03:16
02:16
01:37
Ankara’da inşaat alanında yangın | Video 04.02.2025 | 09:53
05:08
01:06
Öğrenci servisi otomobile böyle çarptı: 6'sı öğrenci, 10 yaralı | Video 04.02.2025 | 09:37
00:38
Adana’da 5 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 04.02.2025 | 09:37
04:18
Diyarbakır'da başıboş sokak köpeği saldırısı: 3 yaralı | Video 04.02.2025 | 09:15
00:33
Ankara'da EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı, yaralılar var | Video 04.02.2025 | 09:03