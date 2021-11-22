Video Yaşam Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı
Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı

Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı

22.11.2021 | 15:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti, mahalle savaş alanına döndü | Video 03:10
Silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti, mahalle savaş alanına döndü | Video 22.11.2021 | 16:13
Patlayan ısı ampulü yangına neden oldu, beş yavru kangal telef oldu | Video 02:39
Patlayan ısı ampulü yangına neden oldu, beş yavru kangal telef oldu | Video 22.11.2021 | 16:17
Alev alev yanan daire, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı | Video 00:19
Alev alev yanan daire, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı | Video 22.11.2021 | 16:13
Bolu’da mağazadaki indirim izdihamına polis müdahale etti 02:26
Bolu'da mağazadaki indirim izdihamına polis müdahale etti 22.11.2021 | 16:00
Muayeneye gidecekti: Önce patladı, sonra alev aldı 00:55
Muayeneye gidecekti: Önce patladı, sonra alev aldı 22.11.2021 | 16:08
İstanbul Maltepe’de sokak ortasında kadına şiddet | Video 05:30
İstanbul Maltepe'de sokak ortasında kadına şiddet | Video 22.11.2021 | 15:41
Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı 02:53
Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı 22.11.2021 | 15:46
Kocaeli’da şizofreni hastası benzin döküp evi yaktı 00:37
Kocaeli'da şizofreni hastası benzin döküp evi yaktı 22.11.2021 | 14:28
Vahşice katledilen Azra’nın isminin yaşatılacağı salonun açılışında gözyaşları sel oldu | Video 09:33
Vahşice katledilen Azra'nın isminin yaşatılacağı salonun açılışında gözyaşları sel oldu | Video 22.11.2021 | 14:50
Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu | Video 04:20
Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu | Video 22.11.2021 | 14:50
Kamyonet altında kalan küçük kız metrelerce böyle sürüklendi | Video 01:46
Kamyonet altında kalan küçük kız metrelerce böyle sürüklendi | Video 22.11.2021 | 14:50
Yaşlı adamın kesik başı toprağa gömülü halde bulundu 02:16
Yaşlı adamın kesik başı toprağa gömülü halde bulundu 22.11.2021 | 15:02
Avcılar’daki aile faciasının detayları ortaya çıktı! Hem beni hem oğlumu öldürecekti | Video 00:25
Avcılar’daki aile faciasının detayları ortaya çıktı! "Hem beni hem oğlumu öldürecekti" | Video 22.11.2021 | 14:37
Aksaray’da dehşet! Uyuyan eşini bıçakladı, bıçağın kırılan parçası göğsünde kaldı | Video 01:35
Aksaray'da dehşet! Uyuyan eşini bıçakladı, bıçağın kırılan parçası göğsünde kaldı | Video 22.11.2021 | 13:45
TEM’de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:11
TEM’de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.11.2021 | 13:45
Şerefsiz dediği şoför diğer şoförün babası çıkınca feci şekilde darp edildi | Video 07:30
"Şerefsiz" dediği şoför diğer şoförün babası çıkınca feci şekilde darp edildi | Video 22.11.2021 | 13:22
Bisiklet ile ticari araç altında kalan iki arkadaşın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:50
Bisiklet ile ticari araç altında kalan iki arkadaşın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.11.2021 | 13:21
Küçükçekmece’de derbi sonrası ortalık karıştı | Video 00:36
Küçükçekmece'de derbi sonrası ortalık karıştı | Video 22.11.2021 | 13:22
Kağıthane’de iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 01:31
Kağıthane'de iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 22.11.2021 | 12:48
Uludağ’ın eteklerinde dehşet! Abin kardeşimi vurdu, ben de seni öldüreceğim dedi, 2 bacağından vurdu | Video 04:26
Uludağ'ın eteklerinde dehşet! "Abin kardeşimi vurdu, ben de seni öldüreceğim" dedi, 2 bacağından vurdu | Video 22.11.2021 | 12:48

Kastamonu’nun Daday ilçesinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki hayvanseverin, küçükken sahiplendiği "Duman" ve "Pamuk" isimli kedileri, tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Tabutun yanındaki kedileri gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 84 yaşındaki hayvansever Nezihe Hekimoğlu, hayatını kaybetti. Hekimoğlu'nun cenazesi, evinden helallik alınması sonrası Daday Merkez Kolukaraoğlu Camisine getirildi. Burada kılınan cenaze namazı sonrası Nezihe Hekimoğlu'nun cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.


Kedileri tabutunun başından ayrılmadı
Hekimoğlu'nun cenaze namazının kılınmak istendiği sırada ise ilginç bir olay yaşandı. Hekimoğlu'nun beslediği kedileri "Duman" ve "Pamuk", cenaze namazı sırasında tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Hekimoğlu'nun yavruyken sahiplendiği kedilerinin, tabutunun başından ayrılmadığını gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA