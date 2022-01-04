Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşuyordu, hem evden hem de tüm birikiminden oldu | Video

Sultanbeyli'de yaşayan Sakine Kenber, 2019 yılında 200 bin liraya anlaşarak eniştesinden Ümraniye'de topraktan ev satın aldı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşan Sakine Kenber, iddiaya göre eniştesi Tacettin Aşkenaz tarafından "fiyatlar yükseldi biz vazgeçtik" denilerek dolandırıldı. Hem hayalini kurduğu evden hem de parasından olan Sakine Kenber, hukuk mücadelesi başlattı.