Yine aynı dere yine kimyasal iddiası
Bugüne kadar bir çok kez, çevreye yaydığı kötü koku, değişen rengi ve kimi zaman ölen balıklar ile haberlere konu olan Kocaeli Başiskele İlçesinde geçmekte olan Kumla Deresi, sabah saatlerinde kayda alınan bir görüntü ile yeniden gündem oldu. İşte detaylar...
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