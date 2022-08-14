Video Yaşam Yine kabile belediyeciliği yine Ankara: “Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız” | Video
Yine kabile belediyeciliği yine Ankara: “Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız” | Video

Yine kabile belediyeciliği yine Ankara: “Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız” | Video

14.08.2022 | 15:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yine kabile belediyeciliği yine Ankara: “Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız” | Video 00:43
Yine kabile belediyeciliği yine Ankara: “Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız” | Video 14.08.2022 | 15:40
Adı Narko Alan! İki bin 597 kişi sorgulandı | Video 00:49
Adı Narko Alan! İki bin 597 kişi sorgulandı | Video 14.08.2022 | 15:32
Psikolog Üstün Dökmen’den skandal ifade Başörtülü psikolog olmaz | Video 01:46
Psikolog Üstün Dökmen'den skandal ifade "Başörtülü psikolog olmaz" | Video 14.08.2022 | 15:29
Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı! Veteriner yılanı böyle çıkarttı | Video 01:43
Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı! Veteriner yılanı böyle çıkarttı | Video 14.08.2022 | 12:53
Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu | Video 04:02
Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu | Video 14.08.2022 | 12:53
Denizde mahsur kalan geyiği cankurtaranlar böyle kurtardı | Video 01:49
Denizde mahsur kalan geyiği cankurtaranlar böyle kurtardı | Video 14.08.2022 | 12:14
Metronun önüne atlayan kişi, yürekleri ağza getirdi | Video 00:16
Metronun önüne atlayan kişi, yürekleri ağza getirdi | Video 14.08.2022 | 12:17
Lüks aracın camını kırıp konsolunu böyle çaldı | Video 00:33
Lüks aracın camını kırıp konsolunu böyle çaldı | Video 14.08.2022 | 11:23
Denize atlayıp kaçmaya çalıştı! İki kilometre yüzdü; yine de yakalandı | Video 03:38
Denize atlayıp kaçmaya çalıştı! İki kilometre yüzdü; yine de yakalandı | Video 14.08.2022 | 11:16
Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı | Video 01:02
Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı | Video 14.08.2022 | 10:52
Tavuklarını çaldığını iddia ettiği genci şikayet eden kadının evi taşlandı | Video 04:10
Tavuklarını çaldığını iddia ettiği genci şikayet eden kadının evi taşlandı | Video 14.08.2022 | 09:54
Şişli’de İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 02:34
Şişli’de İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 14.08.2022 | 10:20
Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı | Video 01:48
Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı | Video 14.08.2022 | 10:09
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan olay kamerada! Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar | Video 02:26
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan olay kamerada! Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar | Video 14.08.2022 | 09:54
Kuşadası’nda 5.0 büyüklüğünde deprem! O anlar kamerada | SON DEPREMLER Video 00:07
Kuşadası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem! O anlar kamerada | SON DEPREMLER Video 14.08.2022 | 09:54
Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 03:25
Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 14.08.2022 | 08:27
Antalya’da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldürdü | Video 01:11
Antalya’da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldürdü | Video 14.08.2022 | 08:27
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi’nde 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 00:39
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 14.08.2022 | 08:32
Kağıthane’de motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövüp otomobiline taşla böyle saldırdılar | Video 02:34
Kağıthane’de motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövüp otomobiline taşla böyle saldırdılar | Video 14.08.2022 | 08:27
SON DAKİKA! İzmir açıklarında korkutan deprem | Video 01:20
SON DAKİKA! İzmir açıklarında korkutan deprem | Video 14.08.2022 | 08:27

ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara’nın Mamak ilçesi Türközü mahallesinin 428. caddesindeki bozuk yolun üç aydır yapılmadığını açıklayarak yolun görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Köse, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a seslenerek, “Ankara sahipsiz, boşuna demiyoruz kabile belediyeciliği ile doldurulmaz o koltuk diye... Derhal, Mamak halkına aylardır bu eziyeti yapanların görevine bugün son verin. Bu caddenin asfaltını bugünden başlayarak hemen yapın. Sayın Yavaş size, 19 Ağustos Cuma gününe kadar süre veriyorum. Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü mahallesinin 428. caddesindeki bozuk yolun üç aydır yapılmadığını açıklayan Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, bozuk yolun durumunu gösteren bir videoyu sosyal medyadan paylaştı. Köse, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın kabile belediyeciliği yaptığını ifade ederek sosyal medyadan tepki de gösterdi.

"ANKARA SAHİPSİZ"
Köse ilk olarak "Güzel Mamak'a 3 aydır böyle bir eziyeti reva gören Mansur Yavaş hakkında vicdan sahibi olanları konuşmaya davet ediyorum. Sokaktan, Caddeden haberi yok bunların. Ankara sahipsiz. Ankaramız beceriksiz Büyükşehir bürokratlarının insafına kalmış durumda. Yazıktır, günahtır" açıklamasında bulundu.

"KABİLE BELEDİYECİLİĞİ İLE DOLDURULMAZ O KOLTUK"
Köse sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu rezaleti görecek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir adam dahi yok demek ki. Mansur Yavaş Başkent'e yakışan, şehre değer katan tek bir icraat yapmadığı gibi rutin işleri bile beceremedi. Ankara sahipsiz, boşuna demiyoruz kabile belediyeciliği ile doldurulmaz o koltuk diye..."

"BU ASFALTI SİZ YAPMAZSANIZ BİZ YAPACAĞIZ"
Köse, Yavaş'a ve ayrıca gazetecilere seslenerek "Vicdan Sahibi gazetecilere sesleniyorum. İşleri güçleri algı. Bu caddede aylardır yaşanan rezaletle ilgili mahalle halkının ve sürücülerin görüşlerini bir dinleseniz Mansur Yavaş'ın beceriksizliğinin boyutunu görürsünüz. Sayın Mansur Yavaş'a sesleniyorum. Derhal, Mamak halkına aylardır bu eziyeti yapanların görevine bugün son verin. Bu caddenin asfaltını bugünden başlayarak hemen yapın. Sayın Yavaş size, 19 Ağustos Cuma gününe kadar süre veriyorum. Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA