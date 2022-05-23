Video Yaşam Yırtıcı kuş, iş yerine yuva yaptı! Her gün yılan ve fare taşıyor | Video
Yırtıcı kuş, iş yerine yuva yaptı! Her gün yılan ve fare taşıyor | Video

Yırtıcı kuş, iş yerine yuva yaptı! Her gün yılan ve fare taşıyor | Video

23.05.2022 | 10:13

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Bursa'da hizmet veren yerel internet sitesinin balkonuna yuva yapan yırtıcı kuş türü kerkenez, her gün yılan ve fare taşıyor. Yuvadaki yumurtalar ise dikkat çekiyor.

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Bursa News internet sitesinin çalışanları bir yırtıcı kuşun sürekli iş yerlerinin etrafında uçmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Bu yırtıcı kuş bir süre sonra yılan ve fare avlayarak ofisin balkonuna konmaya başladı. Durumdan şüphelenen internet gazetesi çalışanları kuşun balkonda sürekli konduğu bitkileri incelediğinde buraya kuşun yuva yapıp yumurtladığını gördü. Kerkenezin yumurtladığı balkonu kullanıma kapatan ofis çalışanları yavrular büyüyüp uçana kadar burayı kullanmama kararı aldı.

Çalışanlar kuşun yırtıcı olmasına rağmen ona sahip çıkıp korumaya aldılar. Çoğunlukla kemirgenlerle beslenen bu etçil kuşlar, tarım alanlarına zarar veren canlıların popülasyonunu dengede tutarak eko sistemler için çok önemli rol oynuyorlar.

Kerkenezin ofislerine yuva yaptığını ifade eden Bursa News İnternet Gazetesi Genel Müdürü Ebru Yiğit, "Artık ofisimizde yırtıcı kuşumuz var. Kuş ofisin balkonuna 6 tane yumurta bırakmış. Kuşu rahatsız etmemek için perdeleri kapattık. Oraya hiç bir şekilde girmiyoruz. Burası 2 yıllık ofis, biz 1 yıldır kendisini görüyoruz. Sürekli gelip gidince, buraya yuva yaptığını gördük. Ben yırtıcı bir kuşun bir ofise yumurtladığını daha önce hiç duymadım" dedi.

Bursa News Genel Müdür Yardımcısı Mehribar Aykan, "Biz yerel haber servisi yapıyoruz. Burada 7 kişi çalışıyoruz. Bir kişi daha eklendi. O da kerkenez kuşumuz. Sürekli buralarda uçunca araştırma yaptık, kuşun balkonumuza yumurtladığını gördük. Buraya yılanla ve fareyle geldiği oluyor. Avladığı hayvanları buraya yuvasına getiriyor" şeklinde konuştu.

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