Yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi | Video

Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli parkı bir çok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Milli Parkta yaşayan ayılar da bu hayvanlar arasında önemli bir yer tutuyor. Milli parkı gezen vatandaşlar sık sık ayılarla karşılaşıyor. Aç kalan bir ayı Milli Parktaki çöp kutularını karıştırırken bir vatandaş tarafından görüntülendi.