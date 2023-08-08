Video Yaşam Yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi | Video
Yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi | Video

Yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi | Video

08.08.2023 | 10:35

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çöpleri karıştıran ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli parkı bir çok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Milli Parkta yaşayan ayılar da bu hayvanlar arasında önemli bir yer tutuyor. Milli parkı gezen vatandaşlar sık sık ayılarla karşılaşıyor. Aç kalan bir ayı Milli Parktaki çöp kutularını karıştırırken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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