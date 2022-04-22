Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:45
02:11
Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada | Video 22.04.2022 | 14:57
06:10
Son yolculuk karadan ve denizden! Hurda uçaklar böyle taşındı | Video 22.04.2022 | 14:43
01:45
02:09
03:46
Kendini son anda dışarı attı, yanan evini görüntüledi | Video 22.04.2022 | 14:28
01:00
04:09
01:03
Yoga eğitmeni Akif Manaf ve avukatından basın mensuplarına tehdit | Video 22.04.2022 | 14:27
00:29
Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı | Video 22.04.2022 | 12:43
01:12
04:35
07:18
01:14
Üç terör örgütüne baskın. Şafak operasyonuyla yakalandılar | Video 22.04.2022 | 12:36
02:39
01:14
Alışveriş yapan kadını küfür ve tehditle dışarı çıkarttı | Video 22.04.2022 | 12:26
02:07
Drift yapıp sosyal medyada paylaşan 4 sürücüye 44 bin 870 TL. ceza | Video 22.04.2022 | 12:22
00:25
00:40
Ahşap sandıkta buldular! Bir kilogramdan fazla... | Video 22.04.2022 | 11:59
01:32
Çorum'da sokak köpekleri, resmi plakalı kamyonla çöplüğe bırakıldı 22.04.2022 | 11:43
Yoga eğitmeni Akif Manaf’ın, 2 ayrı suçtan gözaltına alınıp serbest bırakılması sonrası 3 avukatın kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği davada mahkeme, avukatların beraatına hükmetti. Duruşma sırasında Manaf ve avukatı, basın mensuplarına tehdit ve hakarette bulundu.
Müşteki Manaf'ın avukatı Berrin Kutlukan Var ise, ''Müvekkilin bu davadan maddi manevi beklentisi yok. Gerçeğin ortaya çıkmasını, adaletin yerine getirilmesini istiyor. O gün ben de oradaydım. Sanıklar cezalandırılsın'' şeklinde konuştu.
''ŞOV BURADA YAPILIYOR AMA OYUNCULARI ÇOK KÖTÜ''
Duruşmada savunma yapan sanık avukat Özge Çetin, ''Olayın üzerinden 8 yıl geçti. Vaktinizi alıp bu bomboş dosyayla sizi uğraştırmak istemiyoruz. Şov burada yapılıyor, kurgu burada yapılıyor ama oyuncuları çok kötü'' ifadelerini kullandı.
Sanık avukatı ise müşteki Manaf'ın yaklaşık 10-12 tanık dinlettiğini, hiçbir tanığın müvekkilini tam olarak teşhis edemediğini ve görgüye dayalı bilgileri olmadığı belirterek, ''Herkes aynı şeyi söylüyorsa asıl kurgu olan odur. Müvekkilimin beraatını talep ediyoruz'' diye konuştu.
Alınan beyanların ardından mahkeme, kararın açıklanması için duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından duruşmayı takip eden basın mensupları, duruşma salonunun önüne çıkarak Akif Manaf'ı görüntülemek istedi.
GAZETECİNİN TELEFONUNU ALMAK İSTEDİ
Manaf, basın mensuplarına tepki göstererek görüntüsünün çekilmesine izin vermediğini belirttiği sırada, yanındakiler ise cep telefonuyla basın mensuplarını kayıt altına almaya başladı. O sırada Akif Manaf'ın avukatı Berrin Kutlukan Var, bir gazetecinin elindeki telefona almaya çalıştı.
Gazetecileri, ''Bunlar provakatör, polis çağırın'' diyerek tepki gösteren avukat Berrin Kutlukan Var, daha sonra polis çağrılmasını istedi. İddiaya göre Akif Manaf ise basın mensuplarını tehdit ederek, ''Sizi şikayet edeceğiz, tutuklanacaksınız, cezaevine gireceksiniz, gözaltına alınacaksınız'' ifadelerini kullandı.
''PİS KOKUYORSUNUZ BİZE YAKLAŞMAYIN''
İddiaya göre basın mensupları Akif Manaf'ın yanındaki kişilerin ''Siz ne biçim gazetecisiniz? Böyle gazeteci olmaz. Pis kokuyorsunuz bize yaklaşmayın'' hakaretlerine maruz kalırken, ayrıca davanın avukatı olmayan Oğuzhan Veli Aras isimli şahıs da ''Ben avukatım, kartınızı göstereceksiniz" diyerek gazetecilerin üzerine yürüdü. Güvenlik görevlilerinin olaya müdahalesi akabinde olay yerine polisler geldi. Bunun üzerine taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
AVUKATLAR BERAAT ETTİLER
Yaklaşık 2 saat sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlar İsmail Demirci, Özge Çetin ve Harika Günay'ın üzerlerine atılı 'hakaret' suçundan beraatlarına hükmetti.