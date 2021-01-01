Video Yaşam Yoğun bakımdan çıkan koronavirüs hastası eşinin geçtiği koridora gül yaprakları döktü | Video

Yoğun bakımdan çıkan koronavirüs hastası eşinin geçtiği koridora gül yaprakları döktü | Video

Yoğun bakımdan çıkan koronavirüs hastası eşinin geçtiği koridora gül yaprakları döktü | Video
01.01.2021 | 14:34

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Gaziantep'te Sinan Kahraman, 26 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tekerlekli sandalyede 'Gül döktüm yollarına' şarkısı eşliğinde normal servise alınan eşi Miyese Kahraman?ın geçtiği koridora gül yaprakları döktü.

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Gaziantep'te, 3 çocuk annesi Miyese Kahraman, rahatsızlanınca Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahraman?ın burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Kahraman, 26 gün boyunca solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördü. Yaşama şansı yüzde 10 olarak değerlendirilen Miyese Kahraman, sağlık görevlilerinin çabasıyla hayata tutunmayı başardı. Miyese Kahraman'ın yapılan son kontrollerinde normal servise alınması kararlaştırıldı. Miyese Kahraman, yoğun bakım ünitesinden sağlık görevlileri tarafından tekerlekli sandalye ile çıkarılırken, 'Gül döktüm yollarına' şarkısı çalındı. Sağlık görevlilerinin alkışlarla destek olduğu Miyese Kahraman şaşkınlık yaşarken, yanına gelen Sinan Kahraman eşine çiçek verdi. Sinan Kahraman daha sonra çalınan şarkı eşliğinde eşinin tekerlekli sandalye ile geçtiği koridora gül yaprakları döktü. Miyese Kahraman, sağlık ekiplerine özverilerinden ve çabalarından dolayı teşekkür etti.


Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Gülseren Elay, Miyese Kahraman'ın oldukça ağır geçirdiği süreçte yaşam şansının yüzde 10'un altında olduğunu belirterek, "26 gün solunum cihazına bağlı kaldı. Hastamızı çok yakından takip ettik. Yoğun çaba sonucu yaşama döndürdük. Miyese?yi uyandırdığımızda alkışlarla, yollarına güller serperek yoğun bakımdan uğurladık. Hastamızın 3 çoğunun olması, aileden; çocukların bu süreçteki yaşadıkları ile ilgili aldığımız duyumlar, hastalık ile mücadelemizde bizi daha çok kamçıladı. Miyese?nin başından bir saniye bile ayrılamadık, tek isteğimiz çocukların annelerine kavuşmasıydı" dedi.


Öte yandan aynı hastanede 20 gün boyunca tedavi gören İbrahim Sarı da yoğun bakım ünitesinden normal servise yine sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde uğurlandı. Doktor Gülseren Elay, "Hastanın düzelmesini yakın takip ve solunum cihazına erken bağlamaya borçluyuz. Bu zorlu hastaları tekrar hayata kazandırmak bizim için büyük bir onur ve gurur. Bu duygunun tarifi yok. Aynı özveriyle çalışmaya devam ederek diğer hastalarımızı da hayata döndürmenin çabası içerisindeyiz" şeklinde konuştu.


Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ise iki hastanın günler süren çaba sonunda yoğun bakımdan servise alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yoğun bakım ekibimiz her hastamızda olduğu gibi bu hastalarımızda da büyük bir çaba gösterdi. Şimdi o çabanın karşılığını almanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hastalarımızı çocuklarına ve ailelerine kavuşturmak bizim için tarif edilemez bir duygu" dedi.

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