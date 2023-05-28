Video Yaşam Yoğun bakımdan çıktı, ambulansla oyunu kullanmaya gitti | Video
Yoğun bakımdan çıktı, ambulansla oyunu kullanmaya gitti | Video

Yoğun bakımdan çıktı, ambulansla oyunu kullanmaya gitti | Video

28.05.2023 | 14:56

İSTANBUL'da yaşayan 63 yaşındaki Şerif Karabulut, yaklaşık 3 ay önce beyin kanaması geçirdi ve felç oldu. 2,5 ay yoğun bakımda yatan Karabulut, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden iki gün önce yoğun bakımdan çıktı. İlk turda oy kullanmaya gidemeyen Karabulut, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak istedi ve sabah saatlerinde aradıkları 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından ambulansla oy vereceği okuldaki sandığa götürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

2023 Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimlerinde oy kullanmak isteyen evde sağlık hastaları ile sağlık sorunları nedeniyle oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için Türkiye genelinde evde sağlık ve 112 Acil Sağlık Hizmeti ekipleri, 28 Mayıs Pazar günü de seçim mesaisindeydi. İstanbul'da oy kullanmak isteyen seçmenler için seçim destek ekipleriyle sahada olduklarını anlatan İstanbul Anadolu yakası 112 Başhekim Yardımcısı Dr. Tuğçe Günay Yahyaoğlu,"14 Mayıs'ta olduğu gibi bugün de 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci seçim turu için başhekimliğimizce oluşturduğumuz ek destek ekipleri ile kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gidemeyecek vatandaşlarımıza yardımcı olmak için hizmet veriyoruz. 112 çağrı merkezimize gelen çağrılarla kişiler ihtiyaçlarını belirtip, yürüyemediklerini, ameliyat sonrası bir dönemde olduklarını ya da seyyar sandık dönemini kaçırdıklarını ifade ettikleri takdirde, en yakın en uygun ekibimizi yönlendirerek vatandaşlarımızı evlerinden alıp oy kullanacakları okullara naklediyor ve oylarını sağlıklı bir şekilde kullandıktan sonra tekrar evlerine dönmelerini sağlıyoruz. Bu sırada acil sağlık hizmetlerimizi de aksatmamak için var olan ekiplerimiz normal mesaisine devam ediyor. Bu oluşturduğumuz ekipler, tamamen seçim desteği amacıyla gün içerisinde bu işi yapıyor. Hastaneler de kendi bünyelerinde tesis edilen ambulanslarla planlamalarını yapıyor ama gün içerisinde ihtiyaç doğduğunda biz yine kendilerine destek olabiliyoruz. Kişi yeni ameliyat olmuş olabilir, akut gelişmiş yeni bir durum ortaya çıkmış olabilir, yürümesine engel bir durumu vardır ya da kronik yatağa bağımlı, bilinci açık oy kullanmak isteyen kişiler olabilir. Biz bunların tamamına destek vermek için mesai yapıyoruz. Ekiplerimiz bir paramedik ve bir sürücümüzden oluşuyor. Seçim destek ekiplerimiz görevli ambulans olduklarını belirten ibarelerle beraber bugün trafikte olacaklar" dedi.

"GEÇEN SEÇİM OY KULLANAMADIM, SUÇLU HİSSETTİM"
İlk tur seçimlerde yoğun bakımdan yeni çıktığı için oy kullanmaya gidemediğini ve suçlu hissettiğini anlatan Şerif Karabulut, "Geçen seçimde kullanamadığım için kendimi suçlu hissettim. Herkes gibi oy kullanmak benim de bir görevim. Şimdiye kadar hiçbir seçimde oy kullanma hakkımı kaçırmıştım" diye konuştu. Oğlu Ömer Karabulut ise "Beyin kanaması geçirdi, 2,5 ay yoğun bakımda kaldı. Geçen seçimde yoğun bakımdan çıkalı 2 gün olmuştu. Oy kullanacağım diye tutturdu. Biz de ikametgahı burada olduğu için o sıra farklı yerdeydik, kaydettiremedik, başvuruda geç kaldık. Bu seçimde tekrar oy kullanacağım diye ısrar edince sabah ambulansı aradık ve sağ olsun sağlık ekipleri vesile oldular. Hayatında ilk defa bir seçimde oy kullanmayı kaçırdı çok üzüldü" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yoğun bakımdan çıktı, ambulansla oyunu kullanmaya gitti | Video 05:59
Yoğun bakımdan çıktı, ambulansla oyunu kullanmaya gitti | Video 28.05.2023 | 14:56
Sandık başına oğlunun sırtında gitti | Video 03:14
Sandık başına oğlunun sırtında gitti | Video 28.05.2023 | 14:46
Oy sandığının başında davetsiz kedi | Video 00:37
Oy sandığının başında davetsiz kedi | Video 28.05.2023 | 14:44
Saliha hemşirenin ölümünde şok iddia: Görüntülerle tehdit etmişler... | Video 01:53
Saliha hemşirenin ölümünde şok iddia: Görüntülerle tehdit etmişler... | Video 28.05.2023 | 14:10
Mardin’de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video 00:46
Mardin'de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video 28.05.2023 | 14:11
Amasya’da gelinle damat önce oy kullandı sonra düğüne gitti | Video 00:49
Amasya’da gelinle damat önce oy kullandı sonra düğüne gitti | Video 28.05.2023 | 13:54
Cirit sahasında korkutan anlar | Video 08:12
Cirit sahasında korkutan anlar | Video 28.05.2023 | 13:18
Üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya geldi | Video 00:35
Üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya geldi | Video 28.05.2023 | 11:52
Kontrolden çıkan motosiklet alışveriş merkezine böyle daldı | Video 01:37
Kontrolden çıkan motosiklet alışveriş merkezine böyle daldı | Video 27.05.2023 | 17:41
Kayseri’deki feci olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu | Video 00:54
Kayseri'deki feci olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu | Video 27.05.2023 | 16:39
Bursa’da iki araç kazaya karıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:12
Bursa'da iki araç kazaya karıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 27.05.2023 | 16:38
İstanbul’da korkunç cinayetin yeni görüntüleri çıktı: Sopayla kameraları yere eğmişler | Video 04:58
İstanbul’da korkunç cinayetin yeni görüntüleri çıktı: Sopayla kameraları yere eğmişler | Video 27.05.2023 | 16:32
Yolcular, otomobil sürücüsü ile tartışan kadın sürücü için yumruk yumruğa kavga etti | Video 06:39
Yolcular, otomobil sürücüsü ile tartışan kadın sürücü için yumruk yumruğa kavga etti | Video 27.05.2023 | 15:22
Kayseri’de korkunç olay! Çocuğunu kurtarmak isteyen anne kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan düştü: 3 ölü | Video 01:23
Kayseri'de korkunç olay! Çocuğunu kurtarmak isteyen anne kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan düştü: 3 ölü | Video 27.05.2023 | 14:58
Van’da kaçak avcılara yönelik operasyon: 500 kilogram inci kefali kurtarıldı | Video 01:42
Van'da kaçak avcılara yönelik operasyon: 500 kilogram inci kefali kurtarıldı | Video 27.05.2023 | 13:59
11 kamyonet çalan hırsız yakalandı | Video 01:24
11 kamyonet çalan hırsız yakalandı | Video 27.05.2023 | 13:44
Off -road aracı takla attı! Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı | Video 02:22
Off -road aracı takla attı! Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı | Video 27.05.2023 | 13:38
Akıl almaz tuzakla dolandırdılar… 923 bin lira kaptırdı! | Video 00:36
Akıl almaz tuzakla dolandırdılar… 923 bin lira kaptırdı! | Video 27.05.2023 | 13:10
7 katlı binanın çatısına çıktı, eski eşiyle görüşebilmek için 3,5 saat korku dolu anlar yaşattı | Video 03:12
7 katlı binanın çatısına çıktı, eski eşiyle görüşebilmek için 3,5 saat korku dolu anlar yaşattı | Video 27.05.2023 | 12:53
Silivri’de vahşet! Annesi, ablası ve komşusunu öldürdü! | Video 00:54
Silivri'de vahşet! Annesi, ablası ve komşusunu öldürdü! | Video 27.05.2023 | 12:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA