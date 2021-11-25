Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video
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Kars’ta gece başlayan ve sabah erken saatlerde de etkisini artıran kar yağışı etrafı bir anda beyaza bürüdü. Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar ise kar sürprizi karşılaştı.
Kars'ta etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışından dolayı kısa sürede her taraf beyaza bürünürken, kar altında yürüyen vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Kars'ta kar yağışının tarihi mekanlarla birleşmesi ise ortaya kartpostal görüntüler çıkardı. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.