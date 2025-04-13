Video Yaşam Yoğun kar zincirleme kazalara yol açtı: Toplam 21 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı | Video
Yoğun kar zincirleme kazalara yol açtı: Toplam 21 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı | Video

Yoğun kar zincirleme kazalara yol açtı: Toplam 21 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı | Video

13.04.2025 | 08:39

Samsun-Ankara yolu yoğun kar yağışıyla birlikte felaketi yaşadı. İki ayrı kazada toplam 21 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı. Kar ve kazalar nedeniyle kapanan Samsun-Ankara karayolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2 saat sonra açılabildi.

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İlk kaza, Samsun'un Havza ilçesine bağılı Karageçmiş mevkisinde meydana geldi. Henüz plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen 9 araç birbirine çarptı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, kar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması kazanın en büyük sebepleri arasında gösterildi. Kaza, ilçede yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğuna neden oldu.

Olay yerine gelen Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Yol, Havza Bölge Trafik Amirliği, Karayolları, Havza Emniyet Müdürlüğü, belediyeler ve AFAD ekiplerinin 2 saat süren yoğun çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Aynı yol üzerinde ikinci kaza
Öte yandan, Samsun-Ankara karayolunun Toptepe mevkisinde meydana gelen ve 12 aracın karıştığı başka bir zincirleme kazada da maddi hasar oluştu. Bu kaza nedeniyle Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

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