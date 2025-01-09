Yoğun sis ve buzlanma zincirleme kazayı beraberinde getirdi: 6 araç çarpıştı, 3 yaralı | Video 09.01.2025 | 09:36 Elazığ’da yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 6 araç çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Araçların kaldırılması için çalışma sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.