Video Yaşam Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı | Video
Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı | Video

Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı | Video

14.08.2022 | 10:52

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İstanbul’da yoğurt kovasıyla uyuşturucu hap sevkiyatı yapan bir uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalandı. Uyuşturucu satıcısının elindeki yoğurt kovasından bin 990 adet uyuşturucu hap çıktı.

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İstanbul Polisi; Küçükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. S.Ş.'nin elinde taşıdığı yoğurt kovasında ve üzerinde yapılan aramalarda; 188 gram Esrar maddesi, yoğurt kovasına gizlenmiş bin 990 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 460 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi. S.Ş.'nin Küçükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ikamet adresine de operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 400 lira ile 250 dolar nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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