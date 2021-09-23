Video Yaşam "Yok artık" dedirtecek hırsızlık! Simitçinin peynirlerini çaldılar | Video

"Yok artık" dedirtecek hırsızlık! Simitçinin peynirlerini çaldılar | Video

23.09.2021 | 12:52

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Afyonkarahisar’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler seyyar simitçiyi soydu. Duyanları hayrete düşüren hırsızlık olayında, simitçinin satış yaptığı seyyar tezgahtaki 13 paket krem peyniri ve meyve suları çalındı.

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Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, kent merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde simit satmak için tezgahının başına gelen Mehmet Sapmaz isimli seyyar satıcı, 4 tekerlekli arabasının brandalarının açık olduğunu fark etti. Ardından arabanın içini yoklayan Sapmaz simit ile birlikte sattığı krem peynirlerin ve meyve sularının bir kısmının olmadığını gördü. Sapmaz bunun üzerine polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatarak, Sapmaz'ın ifadesini aldı.

Yaşanan olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Sapmaz, olaya çok şaşırdığını ifade etti. Sapmaz, "Bugün 13 paket içindeki 104 adet krem peynirimi çaldılar. Hırsızlık olayları 2-3 defa tekrar etmeye başlayınca bu defa polisi aramak zorunda kaldım. Ben giden 50-100 TL'nin peşinde değilim, ama daha büyük can yanmasın diye düşünüyorum. Meyve sularımda çalındı. Ekonomik kaybım yaklaşık 70-80 TL civarında. Daha öncede 2 defa simitlerimi çaldılar, ama üstüne düşmedim, ihtiyaç sahibi almıştır diye düşündüm. Ama bu sefer polise başvurdum" diye konuştu. Hırsızlık olayının ardından, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.

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