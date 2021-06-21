Yok artık dedirtti! Üstgeçit asansörüne motosikletiyle bindi | Video
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Zeytinburnu sahilde üst geçit asansörüne motosikletiyle binen yabancı uyruklu şahıs kameralara yansıdı.
Görüntüler geçtiğimiz gün Zeytinburnu sahilde bulunan bir üstgeçitte kaydedildi. Üstgeçidin asansörüne binen motosikletli Suriye uyruklu şahıs, kameralar tarafından görüntülendi. Kazasız Kul Olmaz ekibi tarafından kaydedilen anlarda şahıs Türkçe bilmediğini, ameliyat olduğunu bu nedenle üst geçit asansörünü kullandığını söyledi. Asansörden motosikletiyle inen şahıs, trafikte gözden kayboldu.