Video Yaşam Yol ayrımını kaçırınca yavaşlayan otomobilde ölümden döndüler | Video

Yol ayrımını kaçırınca yavaşlayan otomobilde ölümden döndüler | Video

Yol ayrımını kaçırınca yavaşlayan otomobilde ölümden döndüler | Video
27.05.2021 | 17:08

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Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolunda yol ayrımını kaçırınca yavaşlayan otomobile hafriyat kamyonunun çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza 15.30 sıralarında Körfez D100 Karayolu Hacı Osman Mahallesi mevki, İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şaban Y. idaresindeki otomobil, yol ayrımını kaçırınca yolda yavaşladı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan H.K. idaresindeki hafriyat kamyonu ise duramayarak aniden yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak dururken araçta bulunan Şaban Y. ve Hatice Y. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada büyük hasar gören otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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