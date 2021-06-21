Video Yaşam Yol çöktü, vatandaşın aldığı önlem gülümsetti | Video

Yol çöktü, vatandaşın aldığı önlem gülümsetti | Video

Yol çöktü, vatandaşın aldığı önlem gülümsetti | Video
21.06.2021 | 11:38

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Sivas’ta yolda meydana gelen çökmede çevrede bulunan bir vatandaş çukurun içerisine metal bir raf koyarak önlem aldı.

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Sivas kent merkezi Pulur Mahallesi 7. Sokakta yolda çökme yaşandı. Yaklaşık yarım metre derinlik ve 1 metre genişliğe sahip çukur görenleri endişelendirdi. Çevrede bulunan bir vatandaş olası bir tehlikeye karşı çukurun içine metal bir raf bıraktı. Çukurun olduğu yoldan geçen araç sürücüleri alınan önlem sonucu çukurun kenarını dolaşarak geçerek yollarına devam etti. Vatandaşlar çukurun kapatılması için Belediye ekiplerine haber verdi. Vatandaşın çukurun içerisine metal raf koyduğu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Sivas'ta şehir merkezinde geçtiğimiz günlerde iki farklı çökme daha yaşanmıştı. Meydana gelen çökmelerden birinde yol ortasında 15 metre çapında 22 metre derinliğinde çukur oluştu.

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