Yol kapatan magandalar gözaltına alındı | Video

İstanbul’da “Asker Uğurlaması” yaparken yolu kapatan ve araçlarından inerek yüksek müzik sesiyle dans eden dört “Trafik Magandası” gözaltına alındı. Vatandaşların tepki gösterdiği magandalara bin 764 lira ceza kesildi.

Diğer sürücülerin haklarına saygısızlık eden, hatta haklarını gasp eden "Trafik Magandaları" bu defa da İstanbul'un Pendik İlçesi'nde ortaya çıktı. Bir grup maganda; "Asker Uğurlaması" yaparken araçlarıyla trafiğin akışını durdurdu.

Yolu kapatan ve yüksek sesle müzik açan magandalar araçlarından inerek dans etti. Magandalardan biri üzerini soyundu ve o şekilde dans etti. Magandaların yüzünden uzun trafik kuyruğu oluştu. Mağdur olan vatandaşlar kornalarına basarak yolu trafiğe kapatan magandalara tepki gösterdi ancak onlar aldırış etmedi.

ARAÇLARIYLA GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri olayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul'un Pendik İlçesi'ne bağlı Batı Mahallesi'nde gerçekleştiği belirlenen olayda araç plakaları tespit edildi. Kimlikleri kısa süre içerisinde tespit edilen M.A., H.Ç., M.S. ve Ö.S. isimli dört maganda, trafiğin akışını durdurdukları araçlarıyla birlikte Batı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplamda bin 764 lira para cezası kesilen magandalar haklarında "Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.