Video Yaşam Yol kapatan magandalar gözaltına alındı | Video
Yol kapatan magandalar gözaltına alındı | Video

Yol kapatan magandalar gözaltına alındı | Video

18.08.2022 | 10:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçükçekmece’de internet kafede oturan gence silahlı saldırı | Video 01:58
Küçükçekmece’de internet kafede oturan gence silahlı saldırı | Video 18.08.2022 | 10:33
Girdiği adresten paraları çaldı, polis kamera görüntülerinden yakaladı | Video 00:13
Girdiği adresten paraları çaldı, polis kamera görüntülerinden yakaladı | Video 18.08.2022 | 10:19
Yol kapatan magandalar gözaltına alındı | Video 00:08
Yol kapatan magandalar gözaltına alındı | Video 18.08.2022 | 10:19
Hızlı girdiği virajda kontrolden çıktı... Otomobilin devrilme anı kamerada | Video 00:22
Hızlı girdiği virajda kontrolden çıktı... Otomobilin devrilme anı kamerada | Video 18.08.2022 | 10:06
Şişli’de 2 aile arasında çıkan ve biri polis 5 kişinin yaralandığı olayın failleri tutuklandı | Video 01:32
Şişli’de 2 aile arasında çıkan ve biri polis 5 kişinin yaralandığı olayın failleri tutuklandı | Video 18.08.2022 | 08:33
Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 01:13
Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 18.08.2022 | 08:22
Ankara’da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı | Video 02:44
Ankara’da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı | Video 18.08.2022 | 08:22
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı | Video 02:47
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı | Video 18.08.2022 | 08:22
Ataşehir’de polis oğul dehşeti! Babasına kurşun yağdırdı | Video 02:25
Ataşehir’de polis oğul dehşeti! Babasına kurşun yağdırdı | Video 18.08.2022 | 08:21
Motosiklet ve bisiklet yedek parça deposunda yangın: 2 yaralı | Video 02:39
Motosiklet ve bisiklet yedek parça deposunda yangın: 2 yaralı | Video 18.08.2022 | 08:21
Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik Guiness sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı | Video 03:03
Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik Guiness sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı | Video 17.08.2022 | 23:56
Milyoner’de 100 bin TL’lik Guiness sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru! | Video 03:56
Milyoner'de 100 bin TL’lik Guiness sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru! | Video 17.08.2022 | 23:53
Venedik’teki Büyük Kanal’da iki kişi sörf yaptı | Video 00:36
Venedik’teki Büyük Kanal’da iki kişi sörf yaptı | Video 17.08.2022 | 23:53
Meksika’da birçok eyaleti sel vurdu | Video 02:54
Meksika’da birçok eyaleti sel vurdu | Video 17.08.2022 | 22:38
Ayşe’nin dayak yediği görüntüler ortaya çıktı | Video 01:05
Ayşe’nin dayak yediği görüntüler ortaya çıktı | Video 17.08.2022 | 18:12
Londra’da metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıktı | Video 04:54
Londra'da metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıktı | Video 17.08.2022 | 15:55
Nişan kavgası yapan aileler adliyeye sevk edildi. Kızımızı kullandı evlilik vaadi verdi evlenmedi | Video 00:33
Nişan kavgası yapan aileler adliyeye sevk edildi. "Kızımızı kullandı evlilik vaadi verdi evlenmedi" | Video 17.08.2022 | 15:59
Yeşilçam’ın ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Rıza Pekkutsal, son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:54
Yeşilçam'ın ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Rıza Pekkutsal, son yolculuğuna uğurlandı | Video 17.08.2022 | 15:07
Avcılar’da eski koca dehşet saçtı! Boşandığı eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp boğazını kesmeye çalıştı | Video 05:34
Avcılar’da eski koca dehşet saçtı! Boşandığı eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp boğazını kesmeye çalıştı | Video 17.08.2022 | 15:07
Metruk binada güpegündüz uyuşturucu ticareti pes dedirtti | Video 02:41
Metruk binada güpegündüz uyuşturucu ticareti pes dedirtti | Video 17.08.2022 | 15:07

İstanbul’da “Asker Uğurlaması” yaparken yolu kapatan ve araçlarından inerek yüksek müzik sesiyle dans eden dört “Trafik Magandası” gözaltına alındı. Vatandaşların tepki gösterdiği magandalara bin 764 lira ceza kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Diğer sürücülerin haklarına saygısızlık eden, hatta haklarını gasp eden "Trafik Magandaları" bu defa da İstanbul'un Pendik İlçesi'nde ortaya çıktı. Bir grup maganda; "Asker Uğurlaması" yaparken araçlarıyla trafiğin akışını durdurdu.

Yolu kapatan ve yüksek sesle müzik açan magandalar araçlarından inerek dans etti. Magandalardan biri üzerini soyundu ve o şekilde dans etti. Magandaların yüzünden uzun trafik kuyruğu oluştu. Mağdur olan vatandaşlar kornalarına basarak yolu trafiğe kapatan magandalara tepki gösterdi ancak onlar aldırış etmedi.

ARAÇLARIYLA GÖZALTINA ALINDILAR
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri olayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul'un Pendik İlçesi'ne bağlı Batı Mahallesi'nde gerçekleştiği belirlenen olayda araç plakaları tespit edildi. Kimlikleri kısa süre içerisinde tespit edilen M.A., H.Ç., M.S. ve Ö.S. isimli dört maganda, trafiğin akışını durdurdukları araçlarıyla birlikte Batı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplamda bin 764 lira para cezası kesilen magandalar haklarında "Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA