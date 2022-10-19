Video Yaşam Yol kapatan magandalara gözaltı | Video
Yol kapatan magandalara gözaltı | Video

Yol kapatan magandalara gözaltı | Video

19.10.2022 | 10:50

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İstanbul’da araçlarıyla konvoy yaparak trafiği kapatan, yüksek sesle müzik dinleyen, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve diğer sürücülerin haklarını gasp eden 13 trafik magandası gözaltına alındı. 13 trafik magandasına 20 bin 231 lira ceza kesildi.

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İstanbul'da insanların haklarına saygı duymayan bir grup trafik magandası, Bağcılar İlçesi'ne bağlı Halkalı Caddesi üzerinde konvoy yaparak yolu trafiğe kapattı ve diğer sürücülerin haklarını gasp etti. Magandalar bir de yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdik ve "Drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

İnceleme başlatan İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri; açık kimliklerini tespit ettikleri 13 trafik magandasını gözaltına aldı. 13 trafik magandasına "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında toplamda 20 bin 231 liralık ceza kesildi. Bir sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve motosikleti 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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