Video Yaşam Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video

09.05.2022 | 16:53

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu 25. kilometresi Örenköy Mevkii'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, TIR'ın arıza yapması sebebiyle, sürücüsü aracı emniyet şeridine aracı park etti . Aynı istikamette seyir halinde olan Süleyman Gülmezer (60) yönetimindeki 43 AB 033 plakalı otomobil, yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Rahime Gülmezer (46) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü S.G. ise yaralandı. Yaralı S.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rahime Gülmezer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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