Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TIR'ın arıza yapması sebebiyle, sürücüsü aracı emniyet şeridine aracı park etti . Aynı istikamette seyir halinde olan Süleyman Gülmezer (60) yönetimindeki 43 AB 033 plakalı otomobil, yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Rahime Gülmezer (46) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü S.G. ise yaralandı. Yaralı S.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Rahime Gülmezer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.