Yol ortasında alev alan motosiklet patlayarak kül oldu | Video
Tekirdağ Kapaklı'da yol ortasında alev alan motosiklet kullanılmaz hale geldi.
TRAFİK AKIŞI DURDU
Yolun ortasında patlayarak yanan motosiklet nedeniyle trafik akışı bir süre aksarken motosikletten çıkan dumanlar olayın yaşandığı alanı kapladı.
MOTOSİKLET KULLANILMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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