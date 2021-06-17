Video Yaşam Yol ortasında oluşan 3 metre çapındaki göçük korkuttu | Video

Yol ortasında oluşan 3 metre çapındaki göçük korkuttu | Video

Yol ortasında oluşan 3 metre çapındaki göçük korkuttu | Video
17.06.2021 | 14:03

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki bir mahalle yolunda bilinmeyen nedenle 3 metre çapında ve yaklaşık 2 metre derinliğinde göçük meydana geldi. Bu hafta içinde aynı bölgede farklı noktalarda da yaşanan göçükler ilçe sakinlerini tedirgin etmeye başladı.

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Olay, Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi Arafat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde yolu kullanmak isteyen vatandaşlar yolda göçük olduğun görünce durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis hemen yolu ulaşıma kapatarak güvenlik gerekçesi ile geçişlere izin vermedi. Yapılan ilk tespitlerde göçüğün 3 metre çapında ve yaklaşık 2 metre derinliğinde olduğu belirlendi. Göçüğün olduğu yerde içme suyu şebeke borusunun da zarar gördüğü gözlendi.

Veli Durmuş isimli mahalle sakini, bu hafta içerisinde bölgede üst üste yaşanan göçüklerin kendilerini tedirgin ettiğini ifade ederek konuyla ilgili araştırma yapılmasını istedi.

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