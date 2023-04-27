Yol uygulamasında rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video
Kırşehir'de yol uygulamasında rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemenin rekor düzeyde olduğu belirtildi.
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