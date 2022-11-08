Video Yaşam Yol verme kavgası cinayetle bitti! “Beni nasıl tanımazsınız” diyerek yanlışlıkla yanındaki adamları vurdu | Video
Yol verme kavgası cinayetle bitti! “Beni nasıl tanımazsınız” diyerek yanlışlıkla yanındaki adamları vurdu | Video

Yol verme kavgası cinayetle bitti! “Beni nasıl tanımazsınız” diyerek yanlışlıkla yanındaki adamları vurdu | Video

08.11.2022 | 11:56

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Beyoğlu’nda yol verme meselesi yüzünden tartışan taraflar, parkta tekrar karşılaşarak silahlı kavgaya tutuştu. Parkta, “Beni nasıl tanımazsınız, tanıyacaksınız” diyerek karşısındakilere saldıran şahıs, elindeki tabanca ile yanlışlıkla yanında bulunan 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de ağır yaraladı. Silahlı kavga öncesi yaşanan yol verme tartışması kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri olaya karışan 5 şüpheliyi yakaladı.

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Olay, önceki hafta Pazar günü saat 17.15 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cenk Y. ile Zafer Ö. isimli şahıslar otomobille seyir halindeyken aracın sürücüsü "Arap Veysi" lakaplı Veysel E. ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yolun kenarında bekleyen Hasan Basri A. ile Emir Doğancan G. isimli şahıslar Veysel E.'nin yanına gelerek tartışmaya dahil oldu.

"BENİ NASIL TANIMAZSINIZ, TANIYACAKSINIZ" DİYEREK SALDIRDI
Yol ortasında yaşanan tartışma sırasında Veysel E., Cenk Y. ile Zafer Ö. isimli şahıslara, "parkta bekleyin bizi geliyoruz" diyerek aracına binip bölgeden ayrıldı. Kendini "Arap Veysi" olarak tanıtan Veysel E., parka yanında Fatih Sarıtaş, Enes D., Hasan Basri A., Emir Doğancan G. ve Mehmet A. isimli şahıslarla birlikte geldi. Yolda tartıştığı şahıslara, "Siz beni nasıl tanımazsınız, beni tanıyacaksınız" diyen "Arap Veysi" lakaplı Veysel E., Cenk Y. ve Zafer Ö.'ye saldırdı.

YANLIŞLIKLA YANINDAKİ ADAMLARI VURDU
Yaşanan arbede sırasında Veysel E., elindeki tabanca ile yanlışlıkla yanında bulunan Fatih Sarıtaş'ı kafasından, Enes D.'yi ise kalçasından vurdu. Silahın patlaması üzerine kavgaya karışanlar sağa sola kaçışırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar Fatih Sarıtaş ve Enes D. hastaneye kaldırıldı. Fatih Sarıtaş hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Enes D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BEYOĞLU POLİSİ 5 ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Olay yerinde inceleme yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Emir Doğancan G. ve Hasan Basri A. isimli şahıslar Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi bahçesinde yakalandı. Cenk Y. ve Zafer Ö. de Hasköy Parkında yakalandı. Devam eden çalışmalarda Mehmet A. olayda kullanılan silahla birlikte yakalanırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin kendini "Arap Veysi" olarak tanıtan Veysel E.'yi yakalama çalışmalarını ise sürdürdüğü öğrenildi. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

YOL VERME TARTIŞMASI ANLARI KAMERADA
Beyoğlu'nda cinayetle sonuçlanan yol verme kavgası anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin yolun ortasında bir aracın önünde durduğu ve aracından inen şahısların tartıştığı, daha sonrada tekrar araçlara binerek olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

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