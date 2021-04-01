Video Yaşam Yol verme kavgası kanlı bitti, 300 dikiş atıldı | Video

Yol verme kavgası kanlı bitti, 300 dikiş atıldı | Video

Yol verme kavgası kanlı bitti, 300 dikiş atıldı | Video
01.04.2021 | 11:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yol verme kavgası kanlı bitti, 300 dikiş atıldı | Video 02:48
Yol verme kavgası kanlı bitti, 300 dikiş atıldı | Video 01.04.2021 | 11:19
Koronavirüs karantinasında olması gereken aşçı pavyonda yemek yaparken yakalandı 03:11
Koronavirüs karantinasında olması gereken aşçı pavyonda yemek yaparken yakalandı 01.04.2021 | 11:04
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada | Video 02:54
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada | Video 01.04.2021 | 10:14
İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada | Video 02:52
İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada | Video 01.04.2021 | 10:32
İstanbul Sancaktepe'de makas atmaya çalışan sürücünün yaptığı feci kaza kamerada! 00:13
İstanbul Sancaktepe'de makas atmaya çalışan sürücünün yaptığı feci kaza kamerada! 01.04.2021 | 10:17
Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada | Video 00:55
Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada | Video 01.04.2021 | 10:32
Kocaeli'nin Kandıra açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı 00:30
Kocaeli'nin Kandıra açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı 01.04.2021 | 10:18
Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Nisan 2021 Perşembe atv izle! Kayıp kız çocukları nerede? Müge Anlı'da son dakika... 06:49
Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Nisan 2021 Perşembe atv izle! Kayıp kız çocukları nerede? Müge Anlı'da son dakika... 01.04.2021 | 10:24
Adana'da pencereden kaçarken polisle karşılaşan kumarbazların gülümseten panik görüntüleri sosyal medyada olay oldu! 00:25
Adana'da pencereden kaçarken polisle karşılaşan kumarbazların gülümseten panik görüntüleri sosyal medyada olay oldu! 01.04.2021 | 10:16
Kumar baskınında güldüren görüntü. Polisi görünce kaçacak yer aradılar | Video 00:35
Kumar baskınında güldüren görüntü. Polisi görünce kaçacak yer aradılar | Video 01.04.2021 | 10:14
Son dakika! İstanbul İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırısı! 03:58
Son dakika! İstanbul İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırısı! 01.04.2021 | 09:58
Eski sevgilisinin arkadaşını rehin aldı, boğazına bıçak dayayıp video çektirdi | Video 00:25
Eski sevgilisinin arkadaşını rehin aldı, boğazına bıçak dayayıp video çektirdi | Video 01.04.2021 | 09:58
Van-Yüksekova karayolunda heyelan | Video 01:59
Van-Yüksekova karayolunda heyelan | Video 01.04.2021 | 09:40
Son dakika! Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında yangın paniği! Seferler durdu | Video 01:06
Son dakika! Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında yangın paniği! Seferler durdu | Video 01.04.2021 | 09:40
SON DAKİKA: Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Bahar Candan'dan Uludağ'da yaşadığı saldırı ile ilgili açıklama 03:06
SON DAKİKA: Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Bahar Candan'dan Uludağ'da yaşadığı saldırı ile ilgili açıklama 01.04.2021 | 09:37
SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'da trafik magandası dehşeti kamerada... Tekme tokat dövdü! 00:37
SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'da trafik magandası dehşeti kamerada... Tekme tokat dövdü! 01.04.2021 | 09:37
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'deki silahlı çatışma dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü 2 yaralı 02:26
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'deki silahlı çatışma dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü 2 yaralı 01.04.2021 | 08:23
İstanbul Küçükçemece'de 3 katlı binada yangın! 06:05
İstanbul Küçükçemece'de 3 katlı binada yangın! 01.04.2021 | 09:02
Jandarma ekiplerinin İstanbul'daki nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 41 kilo eroin ele geçirildi 02:05
Jandarma ekiplerinin İstanbul'daki nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 41 kilo eroin ele geçirildi 01.04.2021 | 09:02
SON DAKİKA: İstanbul'da metro seferleri aksadı vatandaşlar yollarda kaldı! 00:38
SON DAKİKA: İstanbul'da metro seferleri aksadı vatandaşlar yollarda kaldı! 01.04.2021 | 09:02

Bursa’da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi, diğer araçta bulunan 2 şahsı bıçakla ve sopa ile yaraladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan 2 şahsın vücuduna yaklaşık 300 dikiş atıldı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 32 yaşındaki Onur A. ve yanındaki Harun C. araçlarıyla iş yerine giderken dönüş yaptı. Bu sırada yoldan geçmeye çalışan ve içinde 2 kişinin bulunduğu bir araç kornaya basarak geçmek istedi. Yol vermek isteyen Onur A., karşı tarafla tartışmaya başladı. Yol vermesine rağmen diğer sürücü ve yanındaki arkadaşı araçlarından inerek Onur A. ile Harun C.'ye tekme tokat vurmaya başladı. Yanlarında bulunan sopa ve bıçakla saldıran şahıslar, Harun C. ve Onur A.'yı yüzünden, boynundan ve kafasından yaraladı.

KAVGA ANI KAMERALARDA
Kavga anı ve karşı taraftan gelen otomobildeki iki kişinin kaçma anları anbean kameralara yansıdı. Şikayet üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

300 DİKİŞ ATILDI
Emniyet birimlerince olay yerinde şüpheli 2 gözaltına alınırken, yaralanan iki genç ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaralı 2 kişiye yaklaşık 300 dikiş atılırken, şüpheli şahıslar ise emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaralı Onur A. verdiği ifadede, "Karşı şeritte yanımızdan geçen bir araç kornaya bastı. Ben de aracım ile dükkanın önünden çıkmak için trafik sıkışık olduğundan durdum. Bu sırada bir daha kornaya bastılar, geri manevra yaptım. Daha sonra araçlarından inerek hakaret ettiler. Ardından saldırdılar. Çeşitli yerlerimizde bıçak yaralarımız var" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA