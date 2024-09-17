Yol verme kavgasında 1 kişiyi tabancayla öldüren ağabey ve kardeşi adliyeye sevk edildi | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi tabancayla vurarak öldüren ağabey ve kardeşi adliyeye sevk edildi.
CİNAYETİ ANLATTI
Gözaltına alınan ağabey ve kardeşi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli Ömer N. ifadesinde, "Ben kargo dağıtımı yapıyorum. Kardeşimle beraber Cerrah Mahallesinde bir adrese kargo bırakmak için gidiyorduk. Adresi ararken bir anda karşıma bir araç çıktı. Araçtaki şahıslar el kol hareketi yaptı. Bende yol verdim. O sırada araca gelip bana ve kardeşime saldırdılar. Bende korkutmak için havaya ateş ettim. O sırada Ali Çubuk, elimdeki silahı tutup almak isterken silah patladı. İsteyerek bir şey yapmadım" dediği öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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