Video Yaşam Yol verme kavgasında 1 kişiyi tabancayla öldüren ağabey ve kardeşi adliyeye sevk edildi | Video
Yol verme kavgasında 1 kişiyi tabancayla öldüren ağabey ve kardeşi adliyeye sevk edildi | Video

Yol verme kavgasında 1 kişiyi tabancayla öldüren ağabey ve kardeşi adliyeye sevk edildi | Video

17.09.2024 | 14:06

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi tabancayla vurarak öldüren ağabey ve kardeşi adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında İnegöl Cerrah Mahallesinde meydana geldi. 16 BIF 983 plakalı kamyonet sürücüsü Ali Çubuk (30) ile 16 LLJ 13 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ömer N. (25) kontrolsüz kavşakta karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sürücü Ömer N. (25) elindeki tabancayla Ali Çubuk'a ateş etti. Şüpheli aracıyla kaçarken, ağır yaralanan genç yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Çubuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma komutanlığı Jasat ekipleri kaçan şüpheli Ömer N. ve kardeşi Can N.'yi (20) kısa sürede suç aleti tabancayla yakaladı. Şahıslar gözaltına alındı.

CİNAYETİ ANLATTI
Gözaltına alınan ağabey ve kardeşi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli Ömer N. ifadesinde, "Ben kargo dağıtımı yapıyorum. Kardeşimle beraber Cerrah Mahallesinde bir adrese kargo bırakmak için gidiyorduk. Adresi ararken bir anda karşıma bir araç çıktı. Araçtaki şahıslar el kol hareketi yaptı. Bende yol verdim. O sırada araca gelip bana ve kardeşime saldırdılar. Bende korkutmak için havaya ateş ettim. O sırada Ali Çubuk, elimdeki silahı tutup almak isterken silah patladı. İsteyerek bir şey yapmadım" dediği öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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