Yol verme kavgasında İETT otobüsü şoförüne saldırı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Ataşehir'de, İETT otobüsü şoförüyle kamyonet şoförü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Otobüsün önünü keserek kamyonetten inen şoförle yanındaki kişi, otobüs şoförüne saldırdı. Şoföre saldırı otobüs yolcularından biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.