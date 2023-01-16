Yol verme kavgasında taraflar birbirlerine sopa ve bıçakla saldırdı! O anlar kamerada | Video

Esenler’de seyir halindeki ticari taksi ve otomobil sürücüsü arasında yol vermeme kavgası çıktı. Kavgada taraflar bir birine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Esenler Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir ticari taksi ve otomobil sürücüsü arasında yol vermeme tartışması çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Yol ortasında duran otomobil sürücüsü aracının bagajından sopa çıkararak taksi şoförünün üzerine yürüdü. Ticari taksi sürücüsü de bıçak ve yumruk ile karşılık vermesi üzerine kavga büyüdü. Çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.