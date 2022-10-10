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OTOMATİK OYNAT
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Yol verme kavgasında tartıştığı sürücüyü bıçaklayarak kaçtı | Video 10.10.2022 | 09:33
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Bursa'da tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video 10.10.2022 | 09:33
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Bursa'da tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video 10.10.2022 | 09:32
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Yol verme kavgasında tartıştığı sürücüyü bıçaklayarak kaçtı | Video 10.10.2022 | 09:17
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Kadıköy’de patlama yaşanan binanın son hali havadan görüntülendi | Video 10.10.2022 | 08:36
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Van’da gözaltına alınan 7 organizatörden 4’ü tutuklandı | Video 10.10.2022 | 09:09
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Kaldırımda bekleyen köpeği böyle tekmeledi | Video 10.10.2022 | 08:37
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12 yaşındaki Suriyeli çocuktan cesur davranış 09.10.2022 | 16:33
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Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı | Video 09.10.2022 | 16:37
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Terör unsurlarına göz açtırılmadı; 8 firari yakalandı | Video 09.10.2022 | 16:19
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Pendik'te fabrika yangını | Video 09.10.2022 | 15:12
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İkiye bölünen araçtan sağ çıktı | Video 09.10.2022 | 12:20
Bursa'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflardan biri yanında getirdiği bıçak ile tartıştığı sürücüyü bıçaklayarak kaçtı.