Video Yaşam Yol verme kavgasında tır sürücüsü minibüs şoförünü vurdu! Feci cinayet kamerada | Video
Yol verme kavgasında tır sürücüsü minibüs şoförünü vurdu! Feci cinayet kamerada | Video

Yol verme kavgasında tır sürücüsü minibüs şoförünü vurdu! Feci cinayet kamerada | Video

03.01.2023 | 10:17

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Adana’da sürücülerin yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen minibüs şoförünün tır sürücüsü ile tartışma ile vurulma anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, hem kavga, hem de vurulan sürücünün “ölüyorum ben” diyerek koşup yardım istediği anlar yer aldı.

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Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan yolunda yol verme meselesi nedeniyle 01 M 0712 plakalı minibüs şoförü Can Yüce (24) ile tır sürücüsü Adem T. (41) tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Adem T. tabancasıyla ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan Yüce, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti, şüpheli ise gözaltına alındı.

Bugün ise yaşanan tartışmanın ve minibüs sürücüsünün vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüde minibüs ve tır sürücüsünün tartıştığı birbirlerine hareket edip tehditler savurduğu, minibüs sürücüsünü yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülendi.

Ayrıca görüntüde bir süre sonra Yüce'nin araçtan inip tıra gittiği bu sırada Adem T.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu minibüsü sürücüsünün yaralanıp, "Ölüyorum ben" diye bağırıp başka bir minibüsü durdurup hastaneye götürmesini istediği görüldü. Bu sırada tır sürücüsünün de yolu açmadığı bu nedenle minibüsün bir süre beklemek zorunda kaldığı, yolcuların tır sürücüsüne yolu açması için yalvardığı anlar cep telefonuyla anbean görüntülendi.

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