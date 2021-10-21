Video Yaşam Yol verme kavgasını bekçi havaya ateş açarak ayırdı | Video
Yol verme kavgasını bekçi havaya ateş açarak ayırdı | Video

Yol verme kavgasını bekçi havaya ateş açarak ayırdı | Video

21.10.2021 | 15:41

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Küçükçekmece’de, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, sürücülerden biri aracını motosikletinden inen şahsın üzerine sürerek çarptı. Yaralı şahsın abisi, kardeşine çarpan sürücüyü bıçaklayarak yaralarken, çıkan kavgayı ise bekçi havaya ateş açarak ayırdı.

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Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Yenimahalle 1. Hekim Sokak ile İnönü Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan Cem Özgür Y. ile motosikletle giden Serhat Ö., arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Serhat Ö., yol üzerindeki ağabeyine ait oto tamirciye gitti. Tartışma büyüyünce Cem Özgür Y., motosikletinden inen Serhat Ö.'nün üzerine aracını sürerek çarptı. Serhat Ö., çarpmanın etkisiyle bacağından yaralandı. Bunun üzerine Serhat Ö.'nün ağabeyi İsmail Samed Ö. ise, Cem Özgür Y.'ye önce yumrukla saldırdı. Ardından yanındaki bıçağı çıkaran İsmail Samed Ö., Cem Özgür Y.'yi yaraladı.

Bu sırada işe giden mahalle bekçisi ise, kavgayı ayırmaya çalıştı. Tarafların yatışmaması üzerine bekçi, havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans yaralıları hastaneye kaldırıldı. İsmail Samed Ö. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, iki tarafın da birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan İsmail Samed Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan olaya karışan üç kişinin de farklı suçlardan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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