Video Yaşam Yol verme tartışması sopalı kavgaya döndü...O anlar kameraya yansıdı | Video
Yol verme tartışması sopalı kavgaya döndü...O anlar kameraya yansıdı | Video

Yol verme tartışması sopalı kavgaya döndü...O anlar kameraya yansıdı | Video

10.10.2021 | 18:57

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Ankara’da iki grup arasında yol verme meselesinden dolayı kavga çıktı. Sopların havada uçuştuğu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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