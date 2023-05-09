Video Yaşam Yol verme tartışmasında otomobili üzerlerine sürdü! O anlar kamerada | Video
Yol verme tartışmasında otomobili üzerlerine sürdü! O anlar kamerada | Video

Yol verme tartışmasında otomobili üzerlerine sürdü! O anlar kamerada | Video

09.05.2023 | 16:14

BAYRAMPAŞA'da yol verme tartışması sonrası bir kişi otomobili tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken olayda 2 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Murat Mahallesi'nde meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İddiaya göre, içinde gençlerin bulunduğu bir otomobil sokaktan geçmeye çalıştığı sırada, sokaktaki mahalle sakinleriyle tartıştı. Çıkan tartışma sonrası otomobile binen bir kişi, otomobili yol ortasında duran mahalle sakinlerinin üzerine sürdü. Olayda 2 kişi otomobilin çarpışmasıyla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olaya karışan kişileri gözaltına alırken, yaralanan iki kişi ambulanslarla hastane kaldırıldı. Otomobilin mahalle sakinlerinin üzerine sürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"
Görgü tanığı Hasan Vatanlı, "Arabayı insanların üzerine sürdüğünü gördüm. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Ambulansla geldi, bir sürü polis ekibi geldi. Yaralanan hastaneye kaldırıldığı, öbürleri de kaçtı." dedi.

"KAVGA OLMUŞ SONRA BÖYLE OLDU "
Mahalle sakini Sertaç Surgurlu, "Geldiğimizde olay bitmişti. Bir kişi arabayla insanların üstüne sürmüş. Neden yaptıkları hakkında bilgim yok ama kavga olmuş sonrasından böyle olmuş. Sonra sokağa ambulans ve polis geldi." ifadesini kullandı. Gözaltına alınan kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, hastaneye kaldırılan 2 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Araç şarampole yuvarlandı, 4 kişinin yaralandığı kazada plaka sahte çıktı | Video 01:20
Araç şarampole yuvarlandı, 4 kişinin yaralandığı kazada plaka sahte çıktı | Video 10.05.2023 | 11:25
Haliç’te rezalet görüntü! Denizde çöp deryaları oluştu, fareler kol geziyor | Video 04:30
Haliç'te rezalet görüntü! Denizde çöp deryaları oluştu, fareler kol geziyor | Video 10.05.2023 | 11:21
CHP’liler ile AK Parti’liler arasında kavga çıktı, CHP’li meclis üyesi silahına sarıldı | Video 02:17
CHP'liler ile AK Parti'liler arasında kavga çıktı, CHP'li meclis üyesi silahına sarıldı | Video 10.05.2023 | 11:03
Otobüste genç kadının tabletini çalıp yanından böyle geçti | Video 01:50
Otobüste genç kadının tabletini çalıp yanından böyle geçti | Video 10.05.2023 | 11:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2023 Çarşamba atv izle! | Video 04:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2023 Çarşamba atv izle! | Video 10.05.2023 | 10:28
İstanbul’da şüphe üzerine durdurulan motosikletten uyuşturucu çıktı | Video 01:15
İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan motosikletten uyuşturucu çıktı | Video 10.05.2023 | 10:24
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, okuyacağız diyerek altınlarını çaldılar | Video 05:55
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, "okuyacağız" diyerek altınlarını çaldılar | Video 10.05.2023 | 09:40
Tarım işçisi ailenin evi yandı, biriktirdikleri 25 bin lira kül oldu | Video 05:00
Tarım işçisi ailenin evi yandı, biriktirdikleri 25 bin lira kül oldu | Video 10.05.2023 | 09:43
İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:01
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı | Video 10.05.2023 | 09:26
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, okuyacağız diyerek altınlarını çaldılar! | Video 05:55
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, "okuyacağız" diyerek altınlarını çaldılar! | Video 10.05.2023 | 09:13
Konya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 03:18
Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 10.05.2023 | 09:03
Kadın kıyafeti ile çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptı | Video 00:47
Kadın kıyafeti ile çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptı | Video 10.05.2023 | 08:58
Bayrampaşa’da tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürdü! O anlar kamerada | Video 01:27
Bayrampaşa'da tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürdü! O anlar kamerada | Video 10.05.2023 | 09:02
Yolcularla tartışan otobüs şoförü isyan etti, yolcu dolu otobüsü park edip işi bıraktı | Video 00:47
Yolcularla tartışan otobüs şoförü isyan etti, yolcu dolu otobüsü park edip işi bıraktı | Video 10.05.2023 | 08:58
Tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürdü | Video 01:27
Tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürdü | Video 10.05.2023 | 08:58
Mersin’de vahşet! Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü | Video 04:48
Mersin'de vahşet! Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü | Video 10.05.2023 | 08:50
Doğa harikası Girlevik Şelalesi’ne hayat veren gözeler, doğaseverlerin uğrak yeri oldu | Video 04:55
Doğa harikası Girlevik Şelalesi’ne hayat veren gözeler, doğaseverlerin uğrak yeri oldu | Video 10.05.2023 | 08:50
Eşi ile tartışan genç kadın kendini balkondan attı | Video 01:26
Eşi ile tartışan genç kadın kendini balkondan attı | Video 10.05.2023 | 08:50
Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı | Video 03:02
Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı | Video 10.05.2023 | 08:26
Buharkent’te 4 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı | Video 02:42
Buharkent’te 4 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı | Video 10.05.2023 | 08:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA