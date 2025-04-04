Yol verme tartışmasında trafikte araçlarını durdurup birbirlerini yumrukladılar! O anlar kamerada | Video
Elazığ’da gece saatlerinde "Yol verme" tartışması nedeniyle iki sürücü araçlarını durdurup dakikalarda birbirlerini yumrukladı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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