Yol vermedi, 3 kişinin saldırısına uğradı! Meydan dayağı kameraya yansıdı | Video
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Eskişehir’de yol verme meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.