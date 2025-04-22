Video Yaşam Yol vermediği gerekçesiyle İETT otobüsüne saldırıp camını kırdılar! Olay anı kamerada | Video
Yol vermediği gerekçesiyle İETT otobüsüne saldırıp camını kırdılar! Olay anı kamerada | Video

Yol vermediği gerekçesiyle İETT otobüsüne saldırıp camını kırdılar! Olay anı kamerada | Video

22.04.2025 | 11:34

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsünün şoförüyle yol verme meselesi yüzünden tartışan şahıslar otobüsün camını yumruklayarak kırdı. Olay anı otobüste bulunan kameralar tarafından görüntülendi.

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Olay, 20 Nisan'da saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Hadımköy-Haramidere arasında sefer yapan İETT otobüsünün şoförüyle, otomobilde bulunan kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilden inen 2 kişi, trafikte bekleyen otobüsün yanına gelerek şoföre tepki gösterdikten sonra, şüphelilerden biri aracın ön kapısının camını vurarak kırdı. İki şüpheli çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilirken olay anı otobüste bulunan araç kameralarına yansıdı.

SALDIRI ANI KAMERADA
Görüntülerde, trafikte duran otobüsün arkasındaki otomobilden inen 2 kişinin otobüse doğru koştuğu, şoförle tartıştıktan sonra şüphelilerden birinin otobüsün camına vurup kırdığı anlar yer aldı.

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