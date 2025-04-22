Yol vermediği gerekçesiyle İETT otobüsüne saldırıp camını kırdılar! Olay anı kamerada | Video
İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsünün şoförüyle yol verme meselesi yüzünden tartışan şahıslar otobüsün camını yumruklayarak kırdı. Olay anı otobüste bulunan kameralar tarafından görüntülendi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Görüntülerde, trafikte duran otobüsün arkasındaki otomobilden inen 2 kişinin otobüse doğru koştuğu, şoförle tartıştıktan sonra şüphelilerden birinin otobüsün camına vurup kırdığı anlar yer aldı.
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