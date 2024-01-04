Video Yaşam Yol yerine kaldırımı kullanan servis minibüsü kamerada | Video
Yol yerine kaldırımı kullanan servis minibüsü kamerada | Video

Yol yerine kaldırımı kullanan servis minibüsü kamerada | Video

04.01.2024 | 14:55

Başakşehir’de trafiğin yoğun olduğu saatlerde yol yerine kaldırımdan seyreden servis minibüsü kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bahçeşehir Ispartakule mevkiinde trafikten kaçmak için kaldırımı kullanan servis şoförü sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 34 LDZ 623 plakalı servis minibüsü şoförü trafik yoğunluğundan kurtulmak için kaldırıma çıkıyor. Kaldırımdan metrelerce ilerleyen servis aracı, bir süre sonra gözden kayboluyor.
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