Video Yaşam Yola atlayan çocuğa çarpmamak için çabalayan kurye kaza yaptı | Video
Yola atlayan çocuğa çarpmamak için çabalayan kurye kaza yaptı | Video

Yola atlayan çocuğa çarpmamak için çabalayan kurye kaza yaptı | Video

28.06.2023 | 13:31

Ankara’da parkta oynayan çocuklardan birisi bir anda yola atladı. O esnada yoldan geçen kurye çocuğa çarpmamak için kaza yaptı.

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Olay Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Selçuklu Caddesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerinde bulunan Şehit Er Tuncay Altınbaş Parkı'nda oyun oynayan çocuklardan birisi bir anda cadde üzerinden karşıya geçmek istedi. Ancak bir tırın önünde bulunan kör noktadan yola fırlayan çocuk, dikkatsizce yola çıkınca kendisini bir anda yoldan geçen motokuryenin önünde buldu.

Yola fırlayan çocuğa çarpmamak için motorunun yönünün çevirmeye çalışan motokurye çoğu çarpmaktan son anda kurtuldu. Ancak motor ile kendisini bir anda yerde buldu. Yaşanan kazanın ardından yaklaşık 5 metre sürüklenen motokurye çevredekilerin müdahalesiyle yerden kaldırıldı. Kazaya sebep olan çocuk olayın ardından tekrar parka kaçarken hafif şekilde yaralanan motokurye ise sağlık ekiplerine gerek duymadığını söyleyerek olay yerinden ayrıldı.

"ANNELERİN, BABALARIN ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKMASINI ÖNEMLE RİCA EDİYORUZ"
Olaya şahit olan esnaf Serkan Karahan, "Karşı parkta bulunan küçük çocuklar tırın önünden, yolun kör noktasından direk yola atladı. Yola atlaması ile yukarıdan gelen kurye çocuğa vurmamak için kendi canı pahasına ustaca manevra yaparak savruldu. Kendisi hafif yaralandı ama çocuk kurtuldu. Buna benzer hadiseler haftada bir, iki defa oluyor maalesef. Biz ailelerin, annelerin, babaların çocuklarına sahip çıkmasını önemle rica ediyoruz" dedi.

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