Video Yaşam Yola atlayan çocuğunu durdurmak isterken motosikletin altında kaldılar | Video
Yola atlayan çocuğunu durdurmak isterken motosikletin altında kaldılar | Video

Yola atlayan çocuğunu durdurmak isterken motosikletin altında kaldılar | Video

03.11.2023 | 14:53

Antalya'nın Aksu ilçesinde annesinin elini bırakıp yola atlayan çocuk ,kendisini tutmaya çalışan anne ile birlikte motosiklet altında kaldı.O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Olay, 1 Kasım saat 17.30 civarında Cihadiye mahallesi Serik Caddesi yan yolda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 2 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçen Bahar K., çocuklardan birinin elini bırakması ve aynı yola tekrar koşması üzerine hemen arkasından koşmaya başladı. Bu sırada hızla gelen Selçuk K. idaresindeki motosiklet anne Bahar E. anne ve çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve çocuk yaralandı. İsmi öğrenilemeyen çocuk hastanede tedavi altına alınırken annenin ayakta tedavi dildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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