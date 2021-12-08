Video Yaşam Yola çıkan at trafik kazasına neden oldu, kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Yola çıkan at trafik kazasına neden oldu, kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Yola çıkan at trafik kazasına neden oldu, kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video

08.12.2021 | 09:21

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden yola çıkan başıboş at trafik kazasına neden oldu. Ata çarptıktan sonra duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobil vurdu. Kazada yaralı at olay yerinden koşarak uzaklaşırken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine ilerleyen otomobilin sürücüsü Fatih Pal, yolun orta bölümündeki yeşillik alana ulaşmak için aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan at yaralanmasına rağmen kaçarak uzaklaşırken kaza nedeniyle duran otomobile ise arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu 2 araçta hasar meydana geldi. Otomobilin başıboş ata çarpma anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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