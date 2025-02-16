Yola çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı, ters yöne girip otobüse çarptı | Video
Bursa'da cadde üzerinde ilerleyen motosikletli, yola aniden çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapıp ters yöne girdi. Karşı taraftan gelen otobüse çarpıp durabilen sürücü, facianın eşiğinden döndü. O anlar kameraya yansıdı.
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