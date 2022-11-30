Video Yaşam Yola dökülen küspe nedeniyle kayan motokurye, bariyere çarpıp öldü | Video
Yola dökülen küspe nedeniyle kayan motokurye, bariyere çarpıp öldü | Video

Yola dökülen küspe nedeniyle kayan motokurye, bariyere çarpıp öldü | Video

30.11.2022 | 09:47

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ANKARA'da kamyonun damperinden dökülen küspe nedeniyle kayganlaşan yoldan kayan motokurye Hasan Önal, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise kaza yerinin 5 kilometre ilerisinde yakalandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Ayaş yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonun damperinden yola küspe döküldü. Yola dökülen küspeyi fark etmeyen motokurye Hasan Önal (31), kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek, bariyerlere çarptı. İddiaya göre durumu fark etmeyen kamyon sürücüsü ise yoluna devam etti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, yola dökülen küspeyi takip ederek, kamyon sürücüsünü olay yerinden 5 kilometre ileride yakaladı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Hasan Önal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

BAZI SÜRÜCÜLER SON ANDA KURTULDU
Bazı sürücüler ise kaza yapmaktan son anda kurtulurken, olayla ilgili konuşan Cemalettin Çelikel, "Yenikent ışıklarına girmeden önce benzinliğin oradan Yenikent ışıklarını geçinceye kadar bir kamyondan yola küspe dökülmüş. Çok aşırı derecede kaygandı. Ben çok zor durdum. Buzdan daha beter" dedi.
Kazada yaşamını yitiren motokuryeden önce yoldan geçen diğer bir motokurye ise "O küspeye ilk ben girdim. Allah korudu. Motorun kontrolünü çok zor sağlayabildim. Diğer arkadaş duramadı. Maalesef hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

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