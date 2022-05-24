Video Yaşam Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video
Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video

Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video

24.05.2022 | 13:50

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Zonguldak-İstanbul karayolu Çatak mevkiinde yola dökülen mazot nedeniyle iki araç kayarak yol kenarındaki kanala düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken iki ayrı kazada bir kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Zonguldak-İstanbul karayolu Çatak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yola dökülen mazot nedeniyle Muhammet Koçyiğit yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki istinat duvarına çarparak kanala düştü. Kazada araç içerisinde bulunan Hanife Koçyiğit yaralandı.

Kaza yapan aracın arkasından gelen Recep Çimen yönetiminde hafif ticari araç da yoldaki mazota nedeniyle kontrolden çıktı. Her iki araç da yaklaşık üç metre aralıklarla duvara çarparak kanala düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hanife Koçyiğit'a ilk müdahaleyi yaparak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, mazotun üzerine talaş döküldü. Diğer yandan kazadan yaralan Muhammet-Hanife Koçyiğit çiftinin hastaneden döndüğü öğrenildi. Gazetecilere olayı anlatan Muhammet Koçyiğit, "Eşimi her hafta hastaneye pansumana götürüyorum. Mazot varmış, bir o tarafa kaydık. Sonra bu tarafa dönmüşüm ben de anlamadım. Eşimle ikimiz vardık arabada. Diğer arabada arkadan geliyordu. O da kendi haline döndü iki defa sonra kaza yaptı" diye konuştu.

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