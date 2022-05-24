Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:05
Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video 24.05.2022 | 13:50
02:11
Son Dakika: İstanbul’da DEAŞ’lı canlı bomba yakalandı! | Video 24.05.2022 | 14:03
00:52
01:00
Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın: 2 hafif yaralı | Video 24.05.2022 | 12:02
12:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mayıs Salı atv izle! | Video 24.05.2022 | 11:55
00:52
01:29
Son Dakika: DEAŞ'ın bombacısı yakalandı | Video 24.05.2022 | 10:45
00:58
26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 44 gözaltı | Video 24.05.2022 | 10:45
01:49
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2’si ağır 4 yaralı | Video 24.05.2022 | 10:32
00:21
Azılı hırsızlar yakalandı! Biri 54, diğeri 55 kez aynı suçu işlemiş | Video 24.05.2022 | 10:33
00:51
00:11
Zehir tacirlerine suçüstü! Zula Evi’nde yakalandılar... | Video 24.05.2022 | 09:26
03:04
00:48
İzmir merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı | Video 24.05.2022 | 08:46
02:48
04:29
Yozgat’ta DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı | Video 24.05.2022 | 08:40
00:19
Kapora çetesi çökertildi: 73 kişiyi dolandıran çete çökertildi | Video 23.05.2022 | 23:29
00:47
Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu | Video 23.05.2022 | 16:50
05:06
Zonguldak-İstanbul karayolu Çatak mevkiinde yola dökülen mazot nedeniyle iki araç kayarak yol kenarındaki kanala düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken iki ayrı kazada bir kişi yaralandı.
Kaza yapan aracın arkasından gelen Recep Çimen yönetiminde hafif ticari araç da yoldaki mazota nedeniyle kontrolden çıktı. Her iki araç da yaklaşık üç metre aralıklarla duvara çarparak kanala düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hanife Koçyiğit'a ilk müdahaleyi yaparak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, mazotun üzerine talaş döküldü. Diğer yandan kazadan yaralan Muhammet-Hanife Koçyiğit çiftinin hastaneden döndüğü öğrenildi. Gazetecilere olayı anlatan Muhammet Koçyiğit, "Eşimi her hafta hastaneye pansumana götürüyorum. Mazot varmış, bir o tarafa kaydık. Sonra bu tarafa dönmüşüm ben de anlamadım. Eşimle ikimiz vardık arabada. Diğer arabada arkadan geliyordu. O da kendi haline döndü iki defa sonra kaza yaptı" diye konuştu.